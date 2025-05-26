Санду засудила масовану атаку росії на українські міста і села

Президентка Молдови Мая Санду засудила нічну масовану атаку росії на українські міста і села, зазначивши, що так не поводиться країна, яка прагне до миру.
Про це Санду написала в Х, повідомляє "Європейська правда".
Президентка Молдови у своєму дописі висловила підтримку Україні.
"367 безпілотників і ракет. Щонайменше 12 загиблих. Десятки поранених. Це не поведінка країни, яка прагне до миру – це навмисна ескалація і жорстокий напад на невинних людей. Молдова підтримує Україну. Світ повинен відповісти масштабною підтримкою України", – написала Санду в X.
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