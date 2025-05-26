Розвідка: Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти для 20 військових заводів рф

Китай постачає у росію спецхімію, порох і верстати відразу для 20 військових заводів. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтервʼю «Укрінформу».
«Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані щодо 20 російських заводів», – сказав він.
За словами Іващенка, протягом 2024-2025 років зафіксовано щонайменше п’ять фактів авіаційної співпраці з Китаєм. Йдеться про обладнання, запчастини та документацію. У шістьох випадках відбувалися велике постачання спецхімії.
Окрім того, очільник СЗРУ розповів, що на початок цього року 80% критичної електроніки для російських дронів мали саме китайське походження. При цьому є підміни, обман у назвах, фірми-прокладки, через які з Китаю до рф іде все необхідне для виробництва мікроелектроніки.
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