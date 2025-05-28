Єврокомісар: Єврокомісія серйозно стурбована ситуацією з верховенством права в Угорщині

Єврокомісар з питань демократії Майкл Макграт заявив, що Європейська комісія серйозно стурбована ситуацією з верховенством права в Угорщині.
Про це він заявив у Брюсселі перед зустріччю з міністрами закордонних справ країн ЄС, його цитує Reuters, пише "Європейська правда".
Посилаючись на проєкт угорського закону про прозорість, який обмежував би іноземне фінансування НУО та медіаорганізацій, Макграт зазначив, що це порушення законодавства ЄС.
"Ми закликали уряд Угорщини відкликати цей законопроєкт. І якщо цього не станеться, і вони ухвалять це законодавство, ми готові скористатися наявними в нас інструментами", – наголосив Макграт.
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