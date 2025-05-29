Каллас: Хочемо створити центр морської безпеки в Чорному морі

Європейський Союз хоче створити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу потенційних загроз і захисту критично важливої інфраструктури. Про це повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, передає агентство Bloomberg.
Цей крок відображає підвищений інтерес до регіону з початку повномасштабної війни росії проти України.
Метою нового центру безпеки буде раннє попередження про можливі загрози шляхом посилення можливостей спостереження, сказала Каллас. Посадовиця додала, що інформація буде передаватися Україні та іншим країнам Чорноморського регіону, коли це можливо.
Каллас також запропонувала організувати спеціальну зустріч міністрів ЄС із сусідніми країнами для посилення співпраці в регіоні.
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