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МОН: У польських школах введуть українську мову як другу іноземну

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Польща схвалила ініціативу ввести українську мову як другу іноземну в школах.

Це питання обговорювалося під час переговорів у Варшаві в межах робочого візиту української делегації. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України у четвер, 29 травня.

За чинним законодавством Польщі школи вже можуть запроваджувати уроки української мови, якщо цього хочуть батьки, є підготовлений учитель і сформована група учнів, а також отримано згоду адміністрації навчального закладу. Міністерство освіти України закликає батьків звертатися до шкіл із відповідними проханнями, а у разі виникнення проблем - повідомляти про це українське посольство.

Розроблення програм для викладання української мови як другої іноземної в польських школах уже триває.

Окрім цього, у польських школах передбачено низку форм підтримки, якими можуть скористатися українські учні:

  • додаткові безплатні заняття з польської мови;
  • додаткові заняття з певного предмета;
  • навчання на підготовчому відділенні;
  • допомога асистента вчителя, який знає мову країни походження;
  • допомога міжкультурного асистента.

Під час зустрічі польська сторона також повідомила, що розгляне можливість занесення української мови до переліку мов, які можна обрати для складання екзамену "восьмикласника" - обов'язкового для переходу на наступний рівень середньої освіти. Це питання можливо врахують у межах запланованої реформи шкільної освіти Польщі на 2026-2027 роки.

МОН, Польща
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