МОН: У польських школах введуть українську мову як другу іноземну

Польща схвалила ініціативу ввести українську мову як другу іноземну в школах.
Це питання обговорювалося під час переговорів у Варшаві в межах робочого візиту української делегації. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України у четвер, 29 травня.
За чинним законодавством Польщі школи вже можуть запроваджувати уроки української мови, якщо цього хочуть батьки, є підготовлений учитель і сформована група учнів, а також отримано згоду адміністрації навчального закладу. Міністерство освіти України закликає батьків звертатися до шкіл із відповідними проханнями, а у разі виникнення проблем - повідомляти про це українське посольство.
Розроблення програм для викладання української мови як другої іноземної в польських школах уже триває.
Окрім цього, у польських школах передбачено низку форм підтримки, якими можуть скористатися українські учні:
Під час зустрічі польська сторона також повідомила, що розгляне можливість занесення української мови до переліку мов, які можна обрати для складання екзамену "восьмикласника" - обов'язкового для переходу на наступний рівень середньої освіти. Це питання можливо врахують у межах запланованої реформи шкільної освіти Польщі на 2026-2027 роки.
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