Апеляційний суд США підтвердив заборону президентові звільняти держслужбовців

Апеляційний суд США не задовольнив прохання адміністрації Дональда Трампа розблокувати правові акти президента щодо масових звільнень у низці федеральних агентств.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN з посиланням на рішення суду, ухвалене у п’ятницю ввечері.
Адміністрація Трампа звернулася до Апеляційного суду з проханням зупинити дію рішення нижчої інстанції (окружного суду в Сан-Франциско штату Каліфорнія), яка 9 травня заборонила звільнення у більш як десятку відомств. Проте суд відмовив у задоволенні цього клопотання.
У рішенні зазначається, що відповідний указ Трампа «значно перевищує наглядові повноваження президента, передбачені Конституцією».
«Реформа, передбачена цим указом, традиційно потребувала схвалення Конгресом», – зазначив суддя Вільям Флетчер.
Позов до суду в Сан-Франциско подали профспілки, органи місцевого самоврядування та громадські організації. Вони оскаржили указ Трампа від лютого цього року, який передбачає масштабну реорганізацію федеральних установ, а також пов’язані з ним накази Управління кадрової служби та Бюджетного управління США.
Рішення суду стосується майже всіх міністерств, зокрема оборони, енергетики, охорони здоров’я, внутрішньої безпеки, юстиції, внутрішніх справ, праці, закордонних справ і фінансів.
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