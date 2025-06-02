Командування Повітряних сил: ППО впродовж травня знищила 4051 ворожу ціль

Протиповітряна оборона України впродовж травня знищила 4051 ворожу ціль.
Про це командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.
За місяць знищені 46 крилатих ракет типу Х-101/Х-55СМ і 14 "Калібрів", дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23", п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69, 1892 ударні дрони типу Shahed, 731 розвідувальний безпілотник і 1354 БПЛА інших типів.
Авіація Повітряних сил ЗСУ у травні здійснила понад 769 літаковильотів: близько 442 – на винищувальне авіаційне прикриття, більш як 228 – на вогневе ураження й авіаційну підтримку військ.
Авіація Сил оборони України у травні знищила 365 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили і військової техніки російської армії.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023