Командування Повітряних сил: ППО впродовж травня знищила 4051 ворожу ціль

Протиповітряна оборона України впродовж травня знищила 4051 ворожу ціль.

Про це командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За місяць знищені 46 крилатих ракет типу Х-101/Х-55СМ і 14 "Калібрів", дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23", п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69, 1892 ударні дрони типу Shahed, 731 розвідувальний безпілотник і 1354 БПЛА інших типів.

Авіація Повітряних сил ЗСУ у травні здійснила понад 769 літаковильотів: близько 442 – на винищувальне авіаційне прикриття, більш як 228 – на вогневе ураження й авіаційну підтримку військ.

Авіація Сил оборони України у травні знищила 365 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили і військової техніки російської армії.