Міжнародне рейтингове агентство Moody's скептично оцінює перспективи переговорів про припинення вогню в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.
Агентство не очікує істотного прогресу в переговорах у короткостроковій перспективі. Базове припущення Moody's полягає в тому, що війна продовжиться в осяжному майбутньому, а до кінця року може бути досягнута домовленість про якусь форму припинення вогню.
"Навіть якщо буде досягнуто якоїсь угоди, кредитні наслідки припинення вогню або врегулювання шляхом переговорів залежатимуть від надійності гарантій безпеки Європи, оборонних спроможностей українських військових і здатності країни зберігати незалежність на тлі спроб росії політичного втручання", - ідеться в повідомленні.
Як зазначають аналітики, вплив війни з росією продовжить створювати довгострокові проблеми для економіки та державних фінансів України.
Попри стійкість української економіки до воєнних умов, брак робочої сили та триваючі російські військові атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру сприяли сповільненню в другій половині 2024 року, ідеться в повідомленні.
Агентство очікує, що економіка продовжить сповільнюватися у 2025 році, водночас реальне зростання ВВП сповільниться до 2,5% з 2,9% у 2024 році. Економічне зростання залишиться стриманим у 2026 і 2027 роках.
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