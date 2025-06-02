Bloomberg: Європейські фондові ринки переживають справжній злет

Європейські фондові ринки переживають справжній злет — інвестори дедалі активніше переорієнтовуються на активи континенту на тлі наслідків торгової політики президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Як повідомляється, пʼять місяців поспіль вісім із десяти найефективніших фондових ринків світу знаходяться в Європі. До цього списку входить німецький індекс DAX з ралі більш ніж на 30% у доларовому вираженні, а також периферійні ринки, такі як Словенія, Польща, Греція та Угорщина.

Загальноєвропейський індекс Stoxx 600 випереджає S&P 500 на рекордні 18 відсоткових пунктів у доларах, чому сприяють історичні плани бюджетних видатків Німеччини та сильніший євро.

Учасники ринку кажуть, що це ще не все, на тлі того, що стійкі корпоративні доходи та привабливі оцінки роблять регіон безпечнішою ставкою, коли занепокоєння з приводу торгівлі та бюджетного боргу охоплює економіку США.

"Європа знову на карті", - заявила Фредерік Каррієр, голова інвестиційної стратегії RBC Wealth Management на Британських островах і в Азії.

За останні два місяці ми отримуємо більше запитань про Європу, ніж за останні 10 років

Повідомляється, якщо це зростання продовжиться, воно стане поворотним моментом після багатьох років застою на європейських ринках. І ралі може просто підживлювати саме себе: через те, що акції на континенті зростають, вони, ймовірно, залучать свіжі активи з усього світу.

Аналітики UBS Group AG у нещодавній замітці заявили, що відтік інвесторів з американських активів призведе до вкладення 1,2 трлн євро (1,4 трлн доларів США) на фондовий ринок Європи протягом наступних п'яти років. Раннім поштовхом до зростання цього року стала пропозиція Берліна, відомого своєю жорсткою бюджетною економією, витратити сотні мільярдів євро на інфраструктуру та оборону.

Економісти Citigroup Inc. очікують, що реформа підстьобне зростання по всій єврозоні з другої половини 2026 року.

Водночас, по інший бік Атлантики інвестори знову стежать за рецесією на тлі побоювань з приводу інфляції та бюджетного дефіциту Америки. Настрої щодо казначейських облігацій постраждали в травні після того, як рейтингове агентство Moody's позбавило США вищого кредитного рейтингу, а прибутковість облігацій також зросла у відповідь на пропозиції Трампа щодо зниження податків.

А в якості удару по торговому порядку денному президента суд США виніс рідкісне рішення, заблокувавши багато з імпортних податків, якими він погрожував і які він наклав на ключових партнерів.

S&P 500 відновився в травні, але все ще відстає за підсумками року. Індекс зріс лише на 0,5% у 2025 році порівняно з 12%-вим стрибком індексу MSCI All-Country World Index без урахування США.

Він також посідає 73-тє місце серед 92 індексів, відстежуваних Bloomberg. Беата Мантей, голова відділу європейської та глобальної стратегії акцій Citigroup, заявила, що єврозона перебуває у "відносно хорошому становищі", через те, що у Європейського центрального банку є можливості для подальшого зниження процентних ставок, у той час як оцінки акцій не завищені.