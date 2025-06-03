МО України: У травні кодифікували понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки

У травні міністерство оборони кодифікувало та дозволило використати у Силах оборони понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки. Близько 80% із них – продукти українських виробників.
Про це повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.
Він розповів, що основу списку складають безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, транспортні засоби, а також сучасні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки.
«Роль безпілотних систем на полі бою суттєво зростає. Статистика знищення ворожих цілей свідчить про те, що дрони – це вже не допоміжний інструмент, а один із ключових засобів ураження», – заявив Чуркін.
Він також додав, що з початку 2025 року війська отримали близько 60 нових зразків БПЛА з оптоволоконним каналом управління, що підвищує стійкість до радіоелектронної дії.
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