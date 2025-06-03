росЗМІ опублікували текст "Пропозицій рф щодо врегулювання української кризи"

ЗМІ країни-агресора росії опублікували текст меморандуму щодо врегулювання війни, який, як стверджується, був переданий Україні на переговорах у Стамбулі. Він складається з трьох пунктів і нічим не відрізняється від неодноразово озвучуваних Москвою умов.
Фотографії документа опублікувало російське агентство тасс.
Документ називається "Пропозиції РФ (Меморандум) щодо врегулювання української кризи". У ньому є три пункти, в яких росіяни висунули умови, схожі на ті, які вони висували навесні 2022 року.
У документі росіяни визначили такі пункти "остаточного врегулювання":
- Міжнародно-правове визнання територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму.
- Виведення всіх частин Сил оборони України з територій цих регіонів.
- Встановлення нейтрального статусу України, що передбачає відмову країни від вступу в будь-які військові союзи і коаліції.
- Заборона на будь-яку військову діяльність третіх країн на території України.
- Україна повинна відмовитися від будь-яких дій і укладення будь-яких угод, які суперечать "позаблоковому" статусу країни.
- Україна повинна залишатися державою, яка не володіє зброєю масового знищення.
- Встановлення граничної чисельності ЗСУ та інших силових структур України, а також техніки та озброєння.
- Розпуск "націоналістичних" формувань у складі ЗСУ та Національної гвардії України.
- Україна повинна надати російській мові статус державної, а також забезпечити "повноту прав, свобод і інтересів" російськомовного населення.
- Україна повинна на законодавчому рівні заборонити "героїзацію і пропаганду" нацизму і неонацизму.
- Україна повинна зняти обмеження щодо Української православної церкви.
- Зняття всіх діючих і відмова від введення нових санкцій між Україною і Росією.
- Відмова від взаємних претензій у зв’язку з завданими в результаті війни збитками.
- Поетапне відновлення дипломатичних і економічних відносин.
Що стосується припинення вогню, то в документі росіяни вказали два варіанти умов його досягнення.
Першим варіантом росіяни вказали виведення української армії з територій чотирьох областей на узгоджену відстань від "кордонів росії".
Другий варіант є пакетною пропозицією і також містить ряд вимог щодо України:
- Заборона на передислокацію частин армії України, крім тих, які будуть відведені на узгоджену відстань від "кордону Росії".
- Припинення мобілізації та початок демобілізації.
- Скасування воєнного стану.
- Припинення поставок Україні озброєння та іншої продукції військового призначення від третіх держав.
- Виключення військової присутності третіх країн на території України.
- Україна повинна гарантувати припинення диверсійної діяльності на території рф.
- Створення спільного центру моніторингу та контролю за припиненням вогню.
- Взаємна амністія політв’язнів і звільнення цивільних осіб, утримуваних сторонами.
- Проведення виборів президента України та Верховної Ради України. Вони повинні відбутися не пізніше, ніж через 100 днів після скасування воєнного стану.
- Україна повинна підписати угоду про виконання положень, зазначених у першому пункті документа.
Тільки після виведення частин Сил оборони України з територій чотирьох областей росіяни нібито зобов’язуються припинити вогонь.
Також вони хочуть, щоб після проведення виборів нова влада України підписала підсумкову угоду, яка потім буде схвалена Радою Безпеки ООН і в подальшому ратифікована.