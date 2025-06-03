росЗМІ опублікували текст "Пропозицій рф щодо врегулювання української кризи"

ЗМІ країни-агресора росії опублікували текст меморандуму щодо врегулювання війни, який, як стверджується, був переданий Україні на переговорах у Стамбулі. Він складається з трьох пунктів і нічим не відрізняється від неодноразово озвучуваних Москвою умов.

Фотографії документа опублікувало російське агентство тасс.

Документ називається "Пропозиції РФ (Меморандум) щодо врегулювання української кризи". У ньому є три пункти, в яких росіяни висунули умови, схожі на ті, які вони висували навесні 2022 року.

У документі росіяни визначили такі пункти "остаточного врегулювання":

Міжнародно-правове визнання територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму.

Виведення всіх частин Сил оборони України з територій цих регіонів.

Встановлення нейтрального статусу України, що передбачає відмову країни від вступу в будь-які військові союзи і коаліції.

Заборона на будь-яку військову діяльність третіх країн на території України.

Україна повинна відмовитися від будь-яких дій і укладення будь-яких угод, які суперечать "позаблоковому" статусу країни.

Україна повинна залишатися державою, яка не володіє зброєю масового знищення.

Встановлення граничної чисельності ЗСУ та інших силових структур України, а також техніки та озброєння.

Розпуск "націоналістичних" формувань у складі ЗСУ та Національної гвардії України.

Україна повинна надати російській мові статус державної, а також забезпечити "повноту прав, свобод і інтересів" російськомовного населення.

Україна повинна на законодавчому рівні заборонити "героїзацію і пропаганду" нацизму і неонацизму.

Україна повинна зняти обмеження щодо Української православної церкви.

Зняття всіх діючих і відмова від введення нових санкцій між Україною і Росією.

Відмова від взаємних претензій у зв’язку з завданими в результаті війни збитками.

Поетапне відновлення дипломатичних і економічних відносин.

Що стосується припинення вогню, то в документі росіяни вказали два варіанти умов його досягнення.

Першим варіантом росіяни вказали виведення української армії з територій чотирьох областей на узгоджену відстань від "кордонів росії".

Другий варіант є пакетною пропозицією і також містить ряд вимог щодо України:

Заборона на передислокацію частин армії України, крім тих, які будуть відведені на узгоджену відстань від "кордону Росії".

Припинення мобілізації та початок демобілізації.

Скасування воєнного стану.

Припинення поставок Україні озброєння та іншої продукції військового призначення від третіх держав.

Виключення військової присутності третіх країн на території України.

Україна повинна гарантувати припинення диверсійної діяльності на території рф.

Створення спільного центру моніторингу та контролю за припиненням вогню.

Взаємна амністія політв’язнів і звільнення цивільних осіб, утримуваних сторонами.

Проведення виборів президента України та Верховної Ради України. Вони повинні відбутися не пізніше, ніж через 100 днів після скасування воєнного стану.

Україна повинна підписати угоду про виконання положень, зазначених у першому пункті документа.

Тільки після виведення частин Сил оборони України з територій чотирьох областей росіяни нібито зобов’язуються припинити вогонь.

Також вони хочуть, щоб після проведення виборів нова влада України підписала підсумкову угоду, яка потім буде схвалена Радою Безпеки ООН і в подальшому ратифікована.