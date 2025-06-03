Bloomberg: Африка отримає найбільше коштів з 200 мільярдів доларів Фонду Гейтсів

Африка стане найбільшим бенефіціаром 200 мільярдів доларів, які Фонд Гейтсів планує виділити протягом наступних двох десятиліть. Про це пише Bloomberg у понеділок, 2 червня.

"Більша частина цих коштів буде витрачена на те, щоб допомогти вам розв'язати проблеми тут, в Африці", - повідомив співзасновник Фонду Білла Гейтса на засіданні Африканського Союзу в Аддіс-Абебі (Ефіопія).

Минулого місяця організація заявила, що планує роздавати гроші протягом 20 років, перш ніж закриється у 2045 році.

Гейтс, який зараз є п'ятою найбагатшою людиною у світі, планує переказати багато мільярдів до свого фонду, оскільки він хоче роздати 99% своїх статків. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, його статки становлять близько 175 мільярдів доларів.

Фонд виплатив понад 100 мільярдів доларів з моменту його заснування Біллом та Меліндою Френч Гейтс у 2000 році. Спочатку планувалося, що фонд закриється через 20 років після смерті самого Гейтса.