Центр рекрутингу: До ЗСУ тепер можна долучитися онлайн

До ЗСУ тепер можна долучитися онлайн. 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ запустив онлайн-платформу lfrecruiting.com.ua, що спрощує процес мобілізації та дозволяє кожному охочому подати заявку на службу без бюрократії, черг і посередників.
Про це пишуть Українські новини з посиланням на РБК-Україна.
1 центр рекрутингу — це спеціалізований підрозділ Сухопутних військ ЗС України, який займається:
Його головна мета - перевести процес вступу до війська на сучасні рейки, щоб забезпечити оперативність, зручність і прозорість кожному охочому долучитися до боротьби з російськими окупантами.
На офіційній онлайн-платформі Центру можна подати заявку до конкретної військової частини всього за кілька хвилин. Сервіс орієнтований як на тих, хто ніколи не служив, так і на досвідчених військових, які хочуть знову стати до лав ЗСУ.
Для цього потрібно:
Після подання заявки рекрутер зателефонує вам або відправить повідомлення та роз’яснить подальші кроки.
Платформа lfrecruiting.com.ua створена для широкого кола охочих:
Для більшості підрозділів доступні посади як у бойових частинах, так і в тилових, залежно від навичок і фізичного стану кандидата. Дізнатися більше інформації про посади можна на офіційному телеграм-каналі https://t.me/lfrecruiting, де Центр публікує цікаві та інформативні відеоматеріали.
Переваги такого підходу:
Сайт lfrecruiting.com.ua - офіційна платформа Міністерства оборони України, розроблена у партнерстві з військовими підрозділами. Дані користувачів захищені, а доступ мають лише уповноважені рекрутери. Вся діяльність узгоджена з Генеральним штабом ЗСУ.
Тому заповнення анкети не зобов’язує вас до негайного вступу до війська, але дозволяє отримати всю необхідну інформацію та підготуватися до наступних етапів.
У 1 центрі рекрутингу до Сухопутних військ ЗСУ наголошують, що у ситуації, коли на карту поставлено існування України як держави, важливо діяти. Тих, хто готовий захищати країну, закликають не зволікати. Крім того, онлайн-рекрутинг дозволяє обрати свою бригаду, своїх побратимів і свою історію в складі ЗСУ.