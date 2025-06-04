Центр рекрутингу: До ЗСУ тепер можна долучитися онлайн

До ЗСУ тепер можна долучитися онлайн. 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ запустив онлайн-платформу lfrecruiting.com.ua, що спрощує процес мобілізації та дозволяє кожному охочому подати заявку на службу без бюрократії, черг і посередників.

Про це пишуть Українські новини з посиланням на РБК-Україна.

1 центр рекрутингу — це спеціалізований підрозділ Сухопутних військ ЗС України, який займається:

інформаційною кампанією щодо служби в армії;

залученням добровольців до конкретних бойових підрозділів;

супроводом кандидатів на всіх етапах рекрутингу;

налагодженням прозорої комунікації між військовими частинами та суспільством.

Його головна мета - перевести процес вступу до війська на сучасні рейки, щоб забезпечити оперативність, зручність і прозорість кожному охочому долучитися до боротьби з російськими окупантами.

На офіційній онлайн-платформі Центру можна подати заявку до конкретної військової частини всього за кілька хвилин. Сервіс орієнтований як на тих, хто ніколи не служив, так і на досвідчених військових, які хочуть знову стати до лав ЗСУ.

Для цього потрібно:

перейти на сторінку з переліком бригад: https://lfrecruiting.com.ua/brigades;

обрати частину, яка вам підходить (наприклад, 47 ОМБр, 128 ОГШБр, 3 ОШБр тощо);

натиснути кнопку "Подати заявку";

заповнити анкету з базовими даними (ім’я, вік, місто, номер телефону).

Після подання заявки рекрутер зателефонує вам або відправить повідомлення та роз’яснить подальші кроки.

Платформа lfrecruiting.com.ua створена для широкого кола охочих:

військовозобов’язаних, які готові проходити службу за мобілізацією або контрактом;

молоді до 25 років, які прагнуть долучитися до Сил оборони України за проєктом "Контракт 18-24";

ветеранів, які хочуть повернутися до служби у бойових бригадах;

добровольців, які ще не служили, але мають високу мотивацію;

спеціалістів (медиків, водіїв, операторів дронів, зв’язківців тощо).

Для більшості підрозділів доступні посади як у бойових частинах, так і в тилових, залежно від навичок і фізичного стану кандидата. Дізнатися більше інформації про посади можна на офіційному телеграм-каналі https://t.me/lfrecruiting, де Центр публікує цікаві та інформативні відеоматеріали.

Переваги такого підходу:

вибір частини на власний розсуд,

прямий контакт із бригадою,

можливість напряму поставити питання та одразу отримати відповіді на них;

пришвидшене проходження ВЛК в Києві та психологічних тестів;

прозорість процесу.

Сайт lfrecruiting.com.ua - офіційна платформа Міністерства оборони України, розроблена у партнерстві з військовими підрозділами. Дані користувачів захищені, а доступ мають лише уповноважені рекрутери. Вся діяльність узгоджена з Генеральним штабом ЗСУ.

Тому заповнення анкети не зобов’язує вас до негайного вступу до війська, але дозволяє отримати всю необхідну інформацію та підготуватися до наступних етапів.

У 1 центрі рекрутингу до Сухопутних військ ЗСУ наголошують, що у ситуації, коли на карту поставлено існування України як держави, важливо діяти. Тих, хто готовий захищати країну, закликають не зволікати. Крім того, онлайн-рекрутинг дозволяє обрати свою бригаду, своїх побратимів і свою історію в складі ЗСУ.