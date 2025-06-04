Врожай зернових в Україні може скоротитися на 10% порівняно з минулим роком

Врожай зернових в Україні у 2025 році може скоротитися на 10%, опустившись до приблизно 51 млн тонн порівняно з 56,7 млн тонн у 2024 році.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр сільського господарства України Віталій Коваль в інтерв'ю Reuters.

Попри те, що Україна є світовим виробником зернових та олійних культур, врожай дуже залежить від сприятливих погодних умов як під час осінньої сівби, так і навесні.

Військові ризики, пов'язані з триваючим російським вторгненням, також скорочують обсяги виробництва, оскільки фермери бояться або не можуть саджати і збирати врожай. Значні площі також були захоплені або заміновані.

"Нас чекає складний сезон. Аномально тепла зима, спочатку не було вологості, потім тривалі дощі затримали посівну кампанію в деяких регіонах на два тижні. Тому ми очікуємо зниження врожаю", – сказав Коваль.

За його словами, найбільш негативний прогноз передбачає зменшення врожаю зернових на 10%, а олійних культур — на 5%. Проте це "точно не провал", і "все буде зібрано".

Даючи перший детальний прогноз, Коваль сказав, що у 2025 році Україна може зібрати близько 26 мільйонів тонн кукурудзи, 4,5 мільйона тонн ячменю, 1,5 мільйона тонн дрібних зернових культур, 11,5 мільйона тонн насіння соняшнику та 11 мільйонів тонн цукрового буряка.

Урожай пшениці може становити від 20 до 22 мільйонів тонн, а остаточна цифра залежатиме від погодних умов і факторів, пов'язаних із війною.

Також Коваль повідомив, що загальний урожай олійних культур 2025 року може знизитися приблизно до 20,16 млн тонн із 21,18 млн тонн 2024 року, що частково пов'язано зі скороченням урожаю ріпаку на 600 тис. тонн.

Міністр відмовився прогнозувати експорт зерна з України на 2025/26 маркетинговий рік, посилаючись на невизначеність щодо остаточних показників врожаю. Однак, аналітики передбачають, що експорт сягне 40,9 мільйона тонн, включаючи від 15 до 15,5 мільйона тонн пшениці.