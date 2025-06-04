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Мінфін: У 2025 році Україна отримає щонайменше $1 млрд від Світового банку

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Міністерство фінансів України разом зі Світовим банком готує нову угоду про "Позику на підтримку політики розвитку – Основи зростання" (Development Policy Operation, DPO). Обсяг фінансування у межах проєкту становитиме щонайменше $1 млрд, який Україна має отримати до кінця 2025 року, інформує Мінфін.

Експерти Світового банку разом із представниками Мінфіну та уряду працюють над узгодженням ключових параметрів угоди.

"Світовий банк є одним із ключових стратегічних партнерів України у просуванні системних реформ. Ми продовжуємо спільну роботу над новою угодою Development Policy Operation (DPO), завдяки якій ми зможемо не тільки залучити необхідні ресурси на підтримку держбюджету, а й стимулювати відновлення та розвиток економіки", – заявила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Минулого року в межах аналогічного механізму Україна вже отримала близько $3,5 млрд, що дало змогу покрити пріоритетні видатки та реалізувати реформи у сферах митниці, податків, держпідприємств, енергетики, банківського сектору та підтримки бізнесу.

Кошти, передбачені новою DPO, буде зараховано до загального фонду держбюджету після виконання Україною узгоджених умов. Йдеться про впровадження реформ, що сприятимуть стійкому економічному зростанню.

Серед ключових реформ – запровадження базової соціальної допомоги, яка стартує в пілотному режимі з 1 липня 2025 року. Новий вид виплат об'єднає кілька чинних програм і надаватиметься тим громадянам, які відповідатимуть встановленим критеріям. Базова сума виплати – 4500 грн.

"Отримувачі допомог самостійно прийматимуть рішення про перехід на отримання базової соціальної допомоги", – пояснив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Крім того, Мінфін погодив законопроєкт щодо підтримки сімей та стимулювання народжуваності, реалізацію якого заплановано з 2026 року. Йдеться про перегляд підходів до виплат при народженні дитини та посилення підтримки батьків.

"Плануємо не тільки переглянути розміри виплат, а й підходи до підтримки батьків після народження дитини для покращення демографічної ситуації, підвищення рівня народжуваності в Україні, а також заохочення батьків до активної участі у розвитку економіки країни", – додав Єрмоличев.

У червні сторони мають фіналізувати умови угоди, після чого Україна повинна їх виконати до кінця жовтня. Остаточне затвердження фінансування очікується в листопаді на засіданні Ради директорів Світового банку.

Мінфін, Світовий банк
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