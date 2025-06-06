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Генсек НАТО планує винести на розгляд пропозицію щодо підвищення до 5% від ВВП оборонних витрат союзників

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте офіційно оголосив, що саміт розгляне пропозицію щодо збільшення оборонних витрат держав-союзників.

Про це він оголосив на пресконференції за підсумками міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Марк Рютте уперше офіційно підтвердив, що планує винести на розгляд саміту пропозицію, узгоджену з США, щодо підвищення до 5% від ВВП оборонних витрат союзників.

"Я запропоную партнерам ціль – 5% витрат на оборону, з них 3,5% від ВВП – це основні витрати на оборону, і ще 1,5% від ВВП – це інвестиції, що пов'язані з обороною, як-то витрата на інфраструктуру", – оголосив генсек, пояснивши, що тепер у офіційному порядку передасть цю пропозицію усім.

"Ми близькі до консенсусу щодо цього", – додав він.

Інформація про заплановане рішення у такому форматі була відома з джерел протягом кількох тижнів, однак через дискусії між союзниками і розбіжність їхніх позицій у Альянсі не підтверджували цього офіційно.

Рютте
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