Генсек НАТО планує винести на розгляд пропозицію щодо підвищення до 5% від ВВП оборонних витрат союзників

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте офіційно оголосив, що саміт розгляне пропозицію щодо збільшення оборонних витрат держав-союзників.
Про це він оголосив на пресконференції за підсумками міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Марк Рютте уперше офіційно підтвердив, що планує винести на розгляд саміту пропозицію, узгоджену з США, щодо підвищення до 5% від ВВП оборонних витрат союзників.
"Я запропоную партнерам ціль – 5% витрат на оборону, з них 3,5% від ВВП – це основні витрати на оборону, і ще 1,5% від ВВП – це інвестиції, що пов'язані з обороною, як-то витрата на інфраструктуру", – оголосив генсек, пояснивши, що тепер у офіційному порядку передасть цю пропозицію усім.
"Ми близькі до консенсусу щодо цього", – додав він.
Інформація про заплановане рішення у такому форматі була відома з джерел протягом кількох тижнів, однак через дискусії між союзниками і розбіжність їхніх позицій у Альянсі не підтверджували цього офіційно.
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