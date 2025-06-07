Премʼєр Канади та генсек НАТО обговорили подальшу підтримку України

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили подальшу підтримку України у відбитті російської агресії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили в офісі глави канадського уряду за підсумками телефонної розмови двох лідерів.

“Лідери обговорили майбутні саміти НАТО та G7, трансатлантичну безпеку й підтримку самооборони України”, - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що під час розмови йшлося також про намір нового уряду Канади “збільшити оборонні видатки й ствердити суверенітет Канади, в тому числі у рамках альянсу НАТО”.