Прем’єр Словаччини погрожує заблокувати санкції ЄС проти росії

Словаччина заблокує санкції Європейського Союзу проти росії, якщо це буде шкодити її національним інтересам.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо.

За словами словацького прем'єра, його країна хоче залишатися конструктивною у рамках блоку.

«Якщо є санкції, які нам зашкодять, я ніколи не буду за них голосувати», – заявив він.

За словами Фіцо, зокрема він не може підтримати жодні заходи, які б зупинили імпорт російського палива для словацьких атомних електростанцій.

«Я зацікавлений бути конструктивним гравцем у Європейському Союзі, але не за рахунок Словаччини», – заявив прем'єр.