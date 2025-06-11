Міноборони уклало контрактів на 208 млрд грн з українськими виробниками озброєння

Українські виробники оборонно-промислового комплексу (ОПК) з початку 2025 року вже отримали 29 кредитів на загальну суму 1 мільярд 576 мільйонів гривень.
Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
За його словами, за кредитами звертаються переважно виробники defense tech та боєприпасів. Ще понад 80 заявок від оборонних підприємств – на різних стадіях розгляду.
Доступні кредити для українських виробників ОПК наразі видають чотири банки:
Закупівельна агенція Міноборони наразі уклала контрактів на 208 млрд грн з українськими виробниками. Українські захисники отримають сучасну техніку, яка так необхідна на полі бою, зокрема: артилерійські системи, боєприпаси, протитанкові ракетні комплекси, міномети, БМП, техніку РЕБ, важкі дрони-бомбери.
У відомстві зазначили, що у пріоритеті має бути підтримка вітчизняних виробників у забезпеченні армії необхідним озброєнням та технікою. На думку директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, довгострокові контракти дають змогу виробникам планувати свою роботу, впроваджувати новітні технології та залучати інвестиції.
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