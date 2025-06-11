Зеленський: Операція «Павутина» показала – важлива не кількість людей, а зброя та технології

Україна не мобілізує громадян з 18 років, оскільки це кардинально не змінить ситуацію на полі бою. Набагато ефективніше зараз працює новітня зброя і технології, що довела нещодавня спецоперація СБУ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському виданню ValaszOnline.

Він нагадав, що один із контраргументів союзників України, які відмовляються від запровадження санкцій проти рф, це нібито той факт, що Україна не мобілізує вісімнадцятирічних.

«Ми не мобілізували 18-24-річних, а пропонували їм річний контракт. Я ніколи про це не говорив, але якщо ви мене запитаєте, я скажу вам, що думаю, бо це делікатна тема: я не вважаю, що ми маємо мобілізувати з 18 років, як думали лідери інших країн. Операція «Павутина» показала: важлива не кількість людей, а зброя та технології. І гроші, і тиск», – сказав президент.

Він додав, що, зокрема, санкційний тиск має бути спрямований на ті гроші, які росіяни використовують для фінансування війни.

«Західні партнери перераховують причини, чому вони не зважилися на санкції, бо Україна не мобілізувала з 18 років. Чесно кажучи: ми надали можливість 18-24-річним молодим людям показати, що вони можуть служити, якщо цього хочуть наші партнери. Саме це ми їм зараз і надали відповідно до нашого законодавства», – додав Зеленський.