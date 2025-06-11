Німеччина спрямувала до Фонду підтримки енергетики України 385 млн євро

З березня 2022 року Німеччина спрямувала до Фонду підтримки енергетики 385 млн євро, що становить понад третину наповнення фонду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики у Телеграмі.

"Вже три роки Німеччина залишається найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України. Через цей механізм німецькі партнери надали фінансової допомоги майже 385 мільйонів євро. Це понад третина у загальному обсязі внесків до Фонду", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, понад 127 млн євро було спрямовано на закупівлю шести газотурбінних установок загальною потужністю 156 МВт із подальшим встановленням на об'єктах ТОВ "Оператор ГТС України".

Фінансову допомогу Німеччини також спрямовували на відновлення пошкоджених обстрілами магістральних розподільних електромереж, на відновлення тепломереж у прифронтових містах. Були придбані блочні трансформатори потужністю 430 МВА класом напруги 330 кВ для Укргідроенерго.

Окрім внесків до Фонду підтримки енергетики, Німеччина також спрямувала для українських енергетиків гуманітарні вантажі вагою понад 2 280 т - 10% усієї міжнародної гумдопомоги.