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З 1 липня вводяться нові обмеження для українців, які отримують гроші готівкою у відділеннях Укрпошти

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"Укрпошта" з наступного місяця запровадить ліміти на накладений платіж. Зміни торкнуться тільки отримання готівки у відділенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрпошту" в Telegram.

Як пояснили в компанії, для того, щоб дотримуватися вимог законодавства, вони вирішили запровадити нові ліміти на післяплату.

З 1 липня вводяться нові обмеження для українців, які отримують гроші готівкою у відділеннях:

  • максимум можна отримати 100 тисяч гривень за місяць.
  • максимум 10 таких виплат за місяць.

При цьому ліміти на накладені платежі для фізосіб із виплатою на банківську карту залишаються незмінними:

  • до 29 999 гривень на день;
  • до 50 операцій на день;
  • до 250 000 грн на місяць;
  • до 500 операцій на місяць.
Укрпошта
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