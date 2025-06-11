Тихий: Україна готова купувати американську зброю, зокрема системи ППО Patriot

Україна впевнена, що Сполучені Штати Америки продовжать постачати озброєння українській армії після того, як завершаться поставки допомоги, обіцяної колишнім президентом США.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
Під час брифінгу журналісти запитали Тихого, скільки ще триватимуть поставки американської зброї, які були схвалені адміністрацією експрезидента Джозефа Байдена.
Спікер зовнішньополітичного відомства відповів, що з питаннями про конкретні терміни слід звертатися до військових, оскільки вони обізнані про статус поставок зброї.
При цьому він підкреслив, що Україна веде активний діалог із США, щоб американська зброя продовжувала надходити на озброєння української армії.
"Україна готова купувати американську зброю, зокрема ППО, Patriot та інші засоби, які всі ці роки ми отримуємо від США", — сказав Тихий.
Він додав, що закуповувати американську зброю Україна може за допомогою різних джерел фінансування. Зокрема, для цієї мети можна використовувати угоду про корисні копалини. У ній прописана можливість компенсації зброєю.
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