Deloitte і УВКБ ООН: У Польщі лише третина українців з дипломами займає посади, які потребують вищої освіти

Українці, які перебувають у Польщі, зробили значний внесок у економічне зростання країни і не завдали шкоди місцевому ринку праці.
Згідно зі звітом "Аналіз впливу біженців з України на економіку Польщі", у 2024 році біженці з України забезпечили 2,7% польського ВВП. Про це свідчить спільний звіт консалтингової компанії Deloitte та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), інформує RMF FM.
Рівень зайнятості серед українців працездатного віку в Польщі досягає 69%, тоді як для поляків цей показник становить 75%.
Автори дослідження наголошують, що масовий приплив біженців з України не спричинив зростання безробіття або зниження реальних заробітних плат у Польщі. Навпаки, присутність українців стимулювала зростання зайнятості серед поляків і підвищення продуктивності підприємств та працівників.
Водночас Deloitte і УВКБ ООН встановили, що багато біженців з України працюють не за фахом: лише третина українців з університетськими дипломами займає посади, які потребують вищої освіти.
Окрім того, на працевлаштування впливає володіння польською мовою: українці, які вільно нею розмовляють, заробляють у середньому на 700 злотих більше щомісяця порівняно з тими, хто володіє польською на початковому рівні.
Звіт Deloitte і УВКБ ООН ґрунтується на моделі, яка враховує комплексний вплив на економіку та всі державні витрати - від ПДВ до внесків у фонди медичного та соціального страхування.
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