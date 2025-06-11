Кучеренко: Енергетичний сектор України опинився у глибокій системній кризі через масштабні борги

Український енергетичний сектор опинився у глибокій системній кризі через масштабні борги, управлінський хаос та неефективне законодавство.
Про це заявив народний депутат України від фракції«Батьківщина» Олексій Кучеренко.
«Я констатую, так само, до речі, як і зала парламентська, яка підтримала звіт тимчасової слідчої комісії, і колеги з тимчасової слідчої комісії, що у нас в енергетиці створився величезний колапс і законодавчий, і управлінський», – наголосив депутат.
На його переконання, чинне законодавство в енергетиці й комунальній сфері практично не працює, що лише поглиблює проблеми і залишає споживачів без реального захисту.
«Я берусь констатувати, що практично жодний законопроект як в енергетиці, так і в комуналці не працює. І сьогодні просто система зайшла в глухий кут», – додав Кучеренко.
За його словами, до існуючих викликів додалися багатомільярдні борги, які охопили не лише електроенергетичний сектор, а й теплокомуненерго та водопостачання.
«Величезні борги як в газовому, так і в енергетичному секторі, в секторі теплокомуненерго, в секторі водопостачання, накопичення боргів, неврегульованість безлічі питань. Повна відсутність захисту споживача»,– підкреслив політик.
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