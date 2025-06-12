Укренерго: Україна має пройти літо без дефіциту електрики

Україна має пройти літо без дефіциту електрики.
Про це пише Інтерфакс-Україна, повідомляють Українські Новини.
Тимчасово виконуючий обов’язки голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт під час Energy day 2025 від Європейської бізнес асоціації, яка проходить у Києві в середу, повідомив, що ситуація в енергосистемі залишається повністю контрольованою і це дає змогу прогнозувати проходження літа без дефіциту електроенергії, і тільки пошкодження енергообʼєктів внаслідок обстрілів може змінити ситуацію.
«Мене часто запитують, як буде з електрикою влітку. Сьогодні ситуація в енергосистемі абсолютно контрольована і нормальна. Ми майже повністю покриваємо споживання всередині країни. Залучення імпорту комерційне. Ми також експортуємо е/е. Якщо винести за дужки питання, будуть обстріли чи ні, то в мене немає сумнівів, що ми нормально пройдемо літній, осінній періоди, а також вчасно та якісно підготуємося до зими», - сказав він.
«Якщо не стрілятимуть (окупанти – ІФ-У), то відключень світла влітку не буде», - додав Брехт у коментарі журналістам в кулуарах конференції.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023