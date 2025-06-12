Укренерго: Україна має пройти літо без дефіциту електрики

Україна має пройти літо без дефіциту електрики.

Про це пише Інтерфакс-Україна, повідомляють Українські Новини.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт під час Energy day 2025 від Європейської бізнес асоціації, яка проходить у Києві в середу, повідомив, що ситуація в енергосистемі залишається повністю контрольованою і це дає змогу прогнозувати проходження літа без дефіциту електроенергії, і тільки пошкодження енергообʼєктів внаслідок обстрілів може змінити ситуацію.

«Мене часто запитують, як буде з електрикою влітку. Сьогодні ситуація в енергосистемі абсолютно контрольована і нормальна. Ми майже повністю покриваємо споживання всередині країни. Залучення імпорту комерційне. Ми також експортуємо е/е. Якщо винести за дужки питання, будуть обстріли чи ні, то в мене немає сумнівів, що ми нормально пройдемо літній, осінній періоди, а також вчасно та якісно підготуємося до зими», - сказав він.

«Якщо не стрілятимуть (окупанти – ІФ-У), то відключень світла влітку не буде», - додав Брехт у коментарі журналістам в кулуарах конференції.