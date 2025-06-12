Зеленський: Ціна на нафту у 45 доларів краще, ніж 60 доларів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ціна на нафту у 45 доларів, як то пропонує ЄС у наступному санкційному пакеті, краще, ніж 60 доларів, проте справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель нафти.

Про це Зеленський сказав під час саміту Україна – Південно-Східна Європа, передає УНН.

«Наша робота поставити росію в ту позицію, коли вони будуть шукати миру не військовими засобами. Оборонна підтримка України потрібна, щоб захистити наші міста, села, змусити росію відчути ціну війни в них вдома. Системи ППО і дрони є ключовими. Іншим ключовим інструментом є санкції. ЄС оголосив 18 санкційний пакет, він може бути сильнішим. Особливо у таргетуванні російських нафтових танкерів та її фінансового сектору. Та щодо стелі цін на нафту - стеля у 45 доларів за барель краща за 60, це правда. Але справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель нафти», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що ціна на нафту в 30 доларів - це рівень, який справді змінить хід думок у москві.