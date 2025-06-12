ЄЦБ: Світові Центробанки продовжували нарощувати резерви золота рекордними темпами

Золото стало другим за популярністю активом у міжнародних резервах світових Центробанків у 2024 році, обійшовши євро.
Про це йдеться у доповіді Європейського центрального банку (ЄЦБ).
Зазначається, що частка золота в резервах ЦП досягла 20% у зв'язку з нарощуванням ними закупівель дорогоцінного металу, а також підвищенням його ціни. Частка євро становила 16%, долара США - 46%.
"Центробанки продовжували нарощувати резерви золота рекордними темпами. У 2024 році вони придбали понад 1 тис. тонн дорогоцінного металу, що двоє вище за середньорічний показник закупівель за попереднє десятиліття", - йдеться у доповіді.
Торік золоті резерви світових ЦП у році досягли 36 тис. тонн, наблизившись до рекордного рівня 38 тис. тонн, зафіксованому 1965 року, зазначають у ЄЦБ.
Частка євро у валютних резервах світових Центробанків у 2024 році не змінилася, склавши близько 20%, тоді як частка долара США зменшилася на 2 процентні пункти (п.п.) до 57,8%.
Як зазначається у доповіді ЄЦБ, зростання популярності євро як валюти випуску облігацій та залучення кредитів. Частка євро у міжнародному борговому фінансуванні минулого року збільшилась на 3 п.п. до 25%. При цьому роль європейської валюти у міжнародних платежах та торгівлі залишилася стабільною.
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