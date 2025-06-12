ЄЦБ: Світові Центробанки продовжували нарощувати резерви золота рекордними темпами

Золото стало другим за популярністю активом у міжнародних резервах світових Центробанків у 2024 році, обійшовши євро.

Про це йдеться у доповіді Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Зазначається, що частка золота в резервах ЦП досягла 20% у зв'язку з нарощуванням ними закупівель дорогоцінного металу, а також підвищенням його ціни. Частка євро становила 16%, долара США - 46%.

"Центробанки продовжували нарощувати резерви золота рекордними темпами. У 2024 році вони придбали понад 1 тис. тонн дорогоцінного металу, що двоє вище за середньорічний показник закупівель за попереднє десятиліття", - йдеться у доповіді.

Торік золоті резерви світових ЦП у році досягли 36 тис. тонн, наблизившись до рекордного рівня 38 тис. тонн, зафіксованому 1965 року, зазначають у ЄЦБ.

Частка євро у валютних резервах світових Центробанків у 2024 році не змінилася, склавши близько 20%, тоді як частка долара США зменшилася на 2 процентні пункти (п.п.) до 57,8%.

Як зазначається у доповіді ЄЦБ, зростання популярності євро як валюти випуску облігацій та залучення кредитів. Частка євро у міжнародному борговому фінансуванні минулого року збільшилась на 3 п.п. до 25%. При цьому роль європейської валюти у міжнародних платежах та торгівлі залишилася стабільною.