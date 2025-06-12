Це не фінал, це – перехід до наступного етапу: Драпатий повідомив про завершення виконання обов’язків командувача СВ ЗСУ

Генерал-майор Михайло Драпатий повідомив про завершення виконання обов’язків командувача Сухопутних військ ЗСУ.

У своєму пості у Facebook, Драпатий зазначив, що пропрацював у Командуванні півроку. Переважну частину часу — паралельно виконуючи обов’язки командувача ОСУВ "Хортиця", тож значну частину процесів координував дистанційно.

За словами Драпатого, він йде з посади "зі спокійною совістю — і з надією, що все важливе, що ми почали, буде продовжено і доведено до кінця". Генерал зазначив, що Командування Сухопутних військ на момент його призначення перебувало в стані "управлінської стагнації".

"Атмосфера страху, відсутність ініціативи, закритість до зворотного зв’язку, байдужість до проблем особового складу, фасадна дисципліна, глибокий розрив між штабом і підрозділами. Системні зловживання, кадрові рішення за знайомствами, низька внутрішня організованість. Духу розвитку в Командуванні не було і близько. Працював над тим, щоб зрушити цю систему", - пояснив Драпатий.

За його словами, за півроку було оновлено майже половину керівного складу Командування в ключових функціях, від яких залежить якісне формування та розвиток сучасного війська. Драпатий запевнив, що залишає сильну команду — людей, що "здатні продовжити трансформацію, яку ми розпочали". Водночас не всі кадрові зміни вдалося реалізувати, бо "система продовжує чинити спротив і власне самозбереження ставить вище за інтерес країни та війська", заявив генерал.

Втім він наголосив, що Командування поступово переходить від культури страху до культури відповідальності.

"Рішення ухвалюються не з міркувань статусу чи лояльності, а на основі аналізу, результату і поваги до підлеглого. Вперше ініціатива знизу перестала бути загрозою — і почала ставати ресурсом", - написав Драпатий.

Говорячи про мобілізацію та ТЦК, генерал зазначив, що це "один із найболючіших напрямків". За час командування було оновлено понад половину керівного складу територіальних центрів.

"Паралельно йде пошук нової моделі роботи ТЦК — відкритої, справедливої, без корупційних практик. Прозорість, легітимність, повага до людини — те, що має стати нормою", - підкреслив Драпатий.

Стосовно підготовки - було розпочато структурну перебудову системи бойового навчання, наголосив Драпатий. За його словами, змінено командувача підготовки та частину керівництва, очищено деякі навчальні центри, оновлено програми.

Щодо напрямку БпЛА, РЕБ, кібер, генерал-майор наголосив, що в управліннях - нові молоді керівники, з фронту. Вперше масштабування безпілотних підрозділів відбувається за критерієм ефективності, а не лояльності. Нові керівники дали позитивну динаміку. Підрозділи розвиваються системно, з урахуванням реальних запитів фронту.

Крім того, паралельно з іншими процесами запущено цифрову трансформацію управління. Упроваджуються бойові й тилові системи, адаптовані не до інтересів постачальника, а до потреб бойових підрозділів.

Серед іншого, як повідомив Драпатий, нова команда почала переформатування логістичного блоку.

"Відмовляємося від старої моделі "тилового забезпечення як самоцілі". Командування логістики стає сервісною структурою, яка працює на підрозділ", - написав він.

Крім того,як зазначив генерал-майор, командування почало говорити до суспільства й до власного особового складу мовою поваги, точності й чесності. За його словами, вперше системна комунікація будується "не на залякуванні чи моралізаторстві, а на відповідальності". Також запущено системну протидію корупційним практикам, конфлікту інтересів, торгівлі посадами. Драпатий додав, що "з’явилися перші результати", і хоча "опір — очікуваний, але зусилля треба нарощувати".

"Я не ідеалізую результат. Ми могли зробити більше. Я міг зробити більше. Але я точно не жалкую за жоден день цієї роботи. Все, що вмів, знав і міг — я віддав тут. Командування Сухопутних військ лише на початку змін. Система не змінюється за кілька місяців, але вектор уже задано, команда зібрана, підходи — переглянуто. Я залишаю не лише посаду — залишаю після себе людей і процеси, які точно зрушили з місця", - підкреслив Драпатий.

Він підсумував, що "це не фінал, це – перехід до наступного етапу".