Железняк: В Україні віртуальні активи можуть включити до золотовалютних резервів

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №13356 про національний банк щодо включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, ініціатива дозволить регулятору самостійно вирішувати, чи додавати віртуальні активи до державних резервів та які саме активи використовувати.

"В Україні може зʼявитися свій крипторезерв. Зареєстрували таку ініціативу. Згідно з законопроєктом, даємо право Нацбанку включати в віртуальні активи до резервів України. При тому як, коли й скільки, це має вже бути рішення самого регулятора. Тобто, не зобовʼязуємо і залишаємо це на їхній професійний вибір", – пояснив нардеп.

Законотворці вважають, що відповідний крок інтегрує Україну у світові фінансові інновації. А правильне управління крипторезервами допоможе зміцнити макроекономічну стабільність та створить нові можливості для розвитку цифрової економіки, додав Железняк.

"Ідея не нова: США вже формують стратегічний крипторезерв та багато ініціатив на рівні окремих штатів, Сальвадор, Китай використав BTC для залучення $20 млрд. Швейцарія, Бразилія, Пакистан, Киргизстан, деякі країни ЄС, та сама Чехія, також працюють над включенням віртуальних активів до резервів", – сказав політик.