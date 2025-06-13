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Держмитслужба: Конфісковані товари передаються ЗСУ та правоохоронним органам

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Державна митна служба передала на потреби Збройних Сил України та правоохоронців конфіскованих товарів та транспорту на понад 700 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що конфісковане майно та те, що перейшло у власність держави на інших законних підставах, передається ЗСУ та правоохоронним органам.

Це відбувається згідно з низкою урядових рішень: розпорядженням Кабміну від "Про передачу майна для потреб Збройних Сил" та постановою Кабміну від 16.09.2022 № 1043. Також передача здійснюється відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Що передавали найчастіше:

  • 1 437 автомобілів на 251,8 млн грн;
  • майно військового призначення на 80,1 млн грн;
  • запчастини до авто на 63,4 млн грн;
  • 1,85 млн пачок цигарок на 47,2 млн грн та інших тютюнових виробів на суму 2,6 млн грн;
  • 11 555 одиниць комп’ютерної техніки на 42,4 млн грн;
  • 1 891 мобільних телефонів на 33,2 млн грн;
  • одяг та взуття на 28,9 млн грн;
  • 10 338 одиниць побутової техніки на 24,9 млн грн;
  • 1 456 генератори, акумулятори та сонячні батареї на 16,8 млн грн;
  • лісоматеріали на 14,2 млн грн;
  • побутова хімія та засоби гігієни на 12,6 млн грн;
  • продукти харчування на 7,6 млн грн;
  • медичні вироби на 5,9 млн грн;
  • літак та 2 гвинтокрили вартістю 4,9 млн грн;
  • навушники на 4,7 млн грн;
  • годинники на 3,7 млн грн;
  • інші категорії майна на 57,1 млн грн.

Основні отримувачі:

  • Міністерство оборони України - 487,3 млн грн;
  • Міністерство внутрішніх справ - 114,0 млн грн;
  • Державна прикордонна служба України - 64,8 млн грн;
  • Обласні військові адміністрації - 13,6 млн грн;
  • Служба Безпеки України - 8,9 млн грн;
  • Інші отримувачі - 13,4 млн грн.

митниця
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