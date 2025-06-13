Держмитслужба: Конфісковані товари передаються ЗСУ та правоохоронним органам

Державна митна служба передала на потреби Збройних Сил України та правоохоронців конфіскованих товарів та транспорту на понад 700 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.
Зазначається, що конфісковане майно та те, що перейшло у власність держави на інших законних підставах, передається ЗСУ та правоохоронним органам.
Це відбувається згідно з низкою урядових рішень: розпорядженням Кабміну від "Про передачу майна для потреб Збройних Сил" та постановою Кабміну від 16.09.2022 № 1043. Також передача здійснюється відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі Закону України "Про правовий режим воєнного стану".
Що передавали найчастіше:
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