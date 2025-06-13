Українцям розповіли, хто з військовозобов'язаних може отримати відстрочку від мобілізації у зв'язку зі станом здоров'я

В Україні до 7 серпня продовжено воєнний стан і проводиться загальна мобілізація військовозобов'язаних та резервістів до війська. При цьому деякі категорії призовників мають право на відстрочку від мобілізації на законних підставах.

"Апостроф" розповідає, кому з військовозобов'язаних і на скільки дадуть відстрочку від мобілізації в зв'язку зі станом здоров'я.

Відстрочка від мобілізації стосується низки категорій громадян, яких умовно можна поділити на дві підкатегорії: ті, що мають проблеми зі здоров'ям самі, і ті, що здійснюють догляд за іншими особами. Стан здоров’я для отримання відстрочки по догляду визначається наявністю певної групи інвалідності, яка підтверджена довідкою до акта МСЕК.

Не призивають на військову службу під час мобілізації осіб з інвалідністю та військовозобов'язаних, яких визнали тимчасово непридатними за результатами ВЛК. Підставою для цього є перелік хвороб (86 статей), які класифіковано на 17 видів та станів. Деякі з цих хвороб лише тимчасово звільнюють від військового обов’язку, інші – є підставою для визнання військовозобов'язаних непридатними та зняття з військового обліку.

Відстрочку від мобілізації можуть отримати ті особи, які здійснюють догляд за інвалідом І чи ІІ групи, але лише в тому випадку, якщо військовозобов'язаний є єдиним родичем, який може забезпечити інваліду або літньому родичу потрібний догляд і підтримку. Дана відстрочка по догляду за інвалідом триватиме до кінця воєнного стану.

Хвора людина, яку визнали тимчасово непридатною, залишається на контролі і повинна повторно проходити ВЛК. При цьому військовозобов’язаний повинен оглядатися та лікуватися у тих медзакладах, які запропонує йому центр комплектування.

Часу на лікування людям з інвалідністю та визнаним тимчасово непридатними дається 6 або 12 місяців – саме стільки й триватиме відстрочка від мобілізації за станом здоров’я.

"Медогляд, який визначає потребу в тривалості лікування, проходить через чотири місяці з моменту його початку. Рік – це максимальний термін безперервного лікування, далі прийматиметься нове рішення", - пояснили юристи адвокатського об'єднання "Актум".

В умовах воєнного стану ВЛК проходять раз на рік. Якщо є зміни в здоров’ї – за направленням ТЦК медогляд може бути повторним з подальшим новим визначенням придатності до несення служби. Непридатність фіксується свідоцтвом про хворобу, яке видається у трьох примірниках.