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Bloomber: США не підтримують ініціативу G7 щодо зниження цінового порогу на російську нафту

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США заявили про непідтримку ініціативи країн G7 щодо зниження цінового порогу на російську нафту, що ставить під сумнів можливість ухвалення цього рішення на саміті "Великої сімки" в Канаді, пише Bloomber.

Джерела, знайомі з питанням, повідомили, що остаточне рішення залежить від президента Дональда Трампа, але наразі позиція США залишається незмінною в порівнянні з позицією, яку країна висловила на початку року під час зустрічі міністрів фінансів G7.

Джерело зазначає, що Європейський Союз і Великобританія пропонують знизити чинний ціновий поріг з $60 до $45 за барель, щоб посилити тиск на нафтові доходи Росії, які є ключовим джерелом фінансування війни проти України. Цей знижений ліміт включено до останнього пакету санкцій ЄС.

"Білий дім у п’ятницю відмовився коментувати це питання", - повідомляє видання.

США, G7, нафта
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