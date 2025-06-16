До Дня Незалежності України окремі категорії громадян отримають разову грошову допомогу від держави

До Дня Незалежності України у 2025 році окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу від держави. Виплати проводяться щороку до 24 серпня і можуть нараховуватися автоматично або за заявою — залежно від ситуації.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.
Хто і скільки отримає:
Якщо особа не є пенсіонером, але проходить військову службу або працює, кошти перерахують на рахунок військової частини чи організації — за заявкою роботодавця.
Якщо людина не є пенсіонером, не служить і не працює, заяву на отримання виплати потрібно подати самостійно до 1 серпня 2025 року. У разі неможливості — подати до 1 жовтня.
До заяви необхідно надати:
Як подати заяву:
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