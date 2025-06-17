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Експерти: В Україні зросли роздрібні ціни на пальне

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В Україні зросли роздрібні ціни на пальне на тлі подорожчання нафти на світових ринках.

Основний фактор - геополітична напруженість на Близькому Сході, повідомляє "Консалтинговa групa А-95".

Станом на 16 червня 2025 року бензин А-95 в середньому подорожчав на 95 коп. і коштує 56,28 грн/ л. Дизель додав 57 коп. - до 53,06 грн/л. Натомість ціна автогазу майже не змінилася - 34,16 грн/л (-1 коп.).

Зростання цін на внутрішньому ринку напряму пов'язане з імпортною залежністю: майже все пальне в Україну постачається з-за кордону. Світові ціни на нафту різко підскочили після авіаударів Ізраїлю по Ірану 13 червня. Нафта марки Brent подорожчала на 10 доларів за останній місяць і нині торгується на рівні $73,3 бар.

Особливе занепокоєння викликає ситуація навколо Ормузької протоки - стратегічного маршруту, через який проходить близько 20% світових нафтових поставок. Будь-яке блокування або загроза судноплавству в регіоні може спричинити нову хвилю цінового зростання.

АЗС, пальне
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