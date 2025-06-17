Financial Times: З 2022 року ЄС перерахував росії понад 200 мільярдів євро за енергоресурси

Попри масштабні санкції та політичні заяви, країни Європейського Союзу з моменту вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року перерахували росії понад 200 мільярдів євро за енергоресурси.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на аналітичний центр Bruegel.

Найбільші суми надходили за нафту, вугілля та газ, хоча окремі категорії, як-от вугілля та нафта, вже підпадають під санкції. Газові поставки мають бути повністю припинені до 2027 року. Водночас менш помітним, але не менш критичним напрямом залишається імпорт російських ядерних технологій, включно з ураном, обладнанням та техобслуговуванням для реакторів радянського типу, що й досі працюють у низці країн ЄС.

У 2024 році сума, сплачена за ядерне паливо з рф, склала близько 700 мільйонів євро — значно менше, ніж за інші енергоносії, але потенційні ризики від його раптового відключення залишаються серйозними. На частку росії припадає до 25% постачань урану до ЄС, а також переважаюча частка глобального ринку його збагачення.

Європейська комісія прагне поступово відмовитися від російських ядерних поставок до 2030-х років. Водночас для цього потрібно інвестувати щонайменше 241 мільярд євро в розвиток власного ланцюга постачання – від видобутку урану до його переробки та технічного обслуговування реакторів.

Найбільшою перешкодою залишається позиція Угорщини, яка не лише користується радянськими реакторами, а й будує нові енергоблоки за контрактом із «росатомом». Угорщина й Словаччина виступають проти швидкої відмови від російських ядерних технологій, стверджуючи, що це загрожує зростанням цін та енергетичній безпеці.