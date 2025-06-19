Міненерго: Завдяки роботі енергетиків - система збалансована навіть у пікові навантаження

В Україні енергосистема збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків. Відключення світла можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це журналісту УНН повідомила речниця Міненерго Олена Шаповал.

«Завдяки роботі енергетиків - система збалансована навіть у пікові навантаження. Все залежить від обстрілів», - сказала Шаповал.

Вона також зазначила, що ремонтні роботи тривають згідно з погодженими графіками.

«Єдине можливе застосування відключень - у разі ударів по енергетичній інфраструктурі», - наголосила Шаповал.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що влітку можливе відключення електроенергії через те, що система не витримує пікового навантаження. Йдеться про підприємства та офіси. Відключення житлових будинків відбуватиметься в останню чергу. Проте він зазначив, що прям блекауту не буде.