Найбільша частка в сплаті податків до бюджету України припадає на підприємства переробної промисловості та торгівлі

За п’ять місяців 2025 року найбільша частка в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України припадає на підприємства переробної промисловості та торгівлі — 17,6% та 17,2% відповідно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

У галузевому розрізі найбільше коштів надійшло від:

переробної промисловісті – 17,6%;

оптової, роздрібної торгівлі та ремонту автотранспортних засобів i мотоциклів – 17,2%;

державного управління й оборони та обов'язкового соціального страхування – 11,7%;

фiнансової та страхової дiяльнiсті – 9,1%.

Найвище зростання сплати за січень – травень 2025 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, зафіксовано в таких галузях: