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Найбільша частка в сплаті податків до бюджету України припадає на підприємства переробної промисловості та торгівлі

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За п’ять місяців 2025 року найбільша частка в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України припадає на підприємства переробної промисловості та торгівлі — 17,6% та 17,2% відповідно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

У галузевому розрізі найбільше коштів надійшло від:

  • переробної промисловісті – 17,6%;
  • оптової, роздрібної торгівлі та ремонту автотранспортних засобів i мотоциклів – 17,2%;
  • державного управління й оборони та обов'язкового соціального страхування – 11,7%;
  • фiнансової та страхової дiяльнiсті – 9,1%.

Найвище зростання сплати за січень – травень 2025 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, зафіксовано в таких галузях:

  • переробна промисловість – зростання на 38,1% або +41,1 млрд гривень;
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – зростання на 29,3% або +32,8 млрд гривень;
  • державне управлiння й оборона; обов'язкове соцiальне страхування – зростання на 30,5% або +23,0 млрд гривень;
  • постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря – зростання на 42,3% або +16,3 млрд гривень.
податки
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