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Після саміту НАТО планується зустріч Зеленського з Рютте та європейськими лідерами, - ЗМІ

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У Гаазі може відбутись зустріч на високому рівні за участю України, європейських союзників і генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Про це на Х повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Джозвяк нагадав, що на прийдешньому саміті НАТО в Гаазі не планується проведення Ради Україна-НАТО на найвищому рівні.

"Хоча на наступному тижні на саміті НАТО не відбудеться офіційної зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні лідерів, планується українська зустріч із Зеленським, Рютте та іншими європейськими лідерами в Гаазі безпосередньо після саміту НАТО", – поділився він.

НАТО, Зеленський, Рютте
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