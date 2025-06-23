Урсула фон дер Ляєн: Зараз той момент, коли Іран має долучитися до пошуку надійного дипломатичного рішення

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зараз – той момент, коли Іран має долучитися до пошуку надійного дипломатичного рішення.

Про це вона написала у соцмережі Х у неділю, 22 червня, передає "Європейська правда".

На тлі американських ударів по ядерних об’єктах Ірану Фон дер Ляєн заявила, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю.

"На тлі нового піку напруженості на Близькому Сході стабільність повинна залишатись пріоритетом. Повага до міжнародного права є вкрай важливою", – наголосила вона.

Президентка Єврокомісії акцентувала – зараз той момент, коли Іран має долучитися до пошуку надійного дипломатичного рішення.

"Стіл переговорів – єдине місце для завершення цієї кризи", – додала вона.