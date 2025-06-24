Ляшко: За три місяці на купівлі ліків українці заощадили 832 млн грн

За три місяці регулювання фармацевтичного ринку українці вже заощадили 832 млн грн на купівлі ліків.

Такі дані оприлюднив міністр МОЗ Віктор Ляшко на сторінці видання Українська правда.

У межах виконання рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в Україні знижено ціни на 100 найпопулярніших препаратів, а також на понад 200 додаткових позицій.

Це стосується як ліків із Національного переліку, так і рецептурних та безрецептурних засобів. Середнє зниження цін становить майже 20%.

З 1 березня до 1 червня українці придбали понад 38 млн ліків на загальну суму 3,63 млрд грн, заощадивши при цьому понад 832 млн грн.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) та Національна служба здоров’я України (НСЗУ) постійно розширюють програму Доступні ліки новими препаратами, зокрема проти серцево-судинних захворювань, діабету, епілепсії, хвороби Паркінсона, а також для паліативної допомоги та медикаменти для лікування пацієнтів після трансплантацій.

Попит на ліки продовжує зростати, що сприяє розвитку мобільних аптечних пунктів і відкриттю аптек у сільських громадах.

Ще одним важливим напрямом роботи є контроль за наявністю ліків у лікарнях, які працюють у межах Програми медичних гарантій.

МОЗ вже розпочало перевірки, як через дані електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), так і безпосередньо в лікарнях.

Лише за три місяці заклади охорони здоров’я закупили ліків через Е-каталог на понад 3,65 млрд гривень.

Проте варто зазначити, що ціни на імпортні ліки, які часто купують пацієнти, зростають.

Як зазначив міністр, це не є унікальним явищем для фармацевтичного ринку. У квітні 2025 року, згідно з даними Держстату, інфляція на фармацевтичну продукцію становила 13,9%.

Однак у травні, за оцінкою Національного банку України, темпи зростання цін на фармтовари сповільнилися, зокрема, на тлі укріплення гривні щодо долара США.

Віктор Ляшко також розповів про завершення формування Національного каталогу цін на лікарські засоби.

У ньому вже включено всі ліки з Національного переліку, а також рецептурні препарати.

Кожна ціна в каталозі базується на референтних — тобто середніх цінах у визначених країнах ЄС, що має запобігти необґрунтованим націнкам.

Найважливіше, на чому наголосив міністр, це те, що найдешевший препарат, внесений до каталогу, має бути доступний в кожній аптеці.

Його ціна автоматично зазначається в рецепті, що дає змогу пацієнту приймати зважене рішення та уникати маркетингових пасток.

«Ми будуємо систему, у центрі якої – пацієнт, а не фармбізнес», – наголосив міністр.