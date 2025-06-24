Ви граєте на руку ворогу: Трамп закликав знижувати ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп відреагував на зростання цін на нафту після ударів Ізраїлю та США по Ірану та закликав знижувати ціни та більше бурити прямо зараз.
"Всі, знижуйте ціни на нафту. Я бачу! Ви граєте на руку ворогу. Не робіть цього!" – написав він у своїй соцмережі X з використанням тільки великих літер.
"До Міністерства енергетики: БУРІТЬ, КРИХІТКО, БУРІТЬ!!! І я маю на увазі ЗАРАЗ!!!" – додав Трамп.
Нагадаємо, в понеділок ціни на нафту (сорт Brent) ненадовго перевищили $80 за барель, але протягом дня відскочили десь до рівня $77 за барель. Для порівняння у травні ціна складала близько $64 за барель.
У центрі уваги ринку залишається ситуація на Близькому Сході. Інвестори оцінюють наслідки ескалації ірано-ізраїльського конфлікту для поставок нафти через Ормузьку протоку. У ніч на неділю США завдали ударів по ядерних об'єктах в Ірані. Трамп попередив, що Штати можуть завдати нових ударів, якщо Тегеран не піде на укладення миру. Він також заявив, що будь-яка спроба Ірану відповісти на дії США призведе до важчих наслідків.
Учасники нафтового ринку побоюються, що Тегеран може відреагувати перекриттям руху суден через Ормузьку протоку.
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