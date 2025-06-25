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Президентка ЄК: Ми повинні тиснути на путіна, щоб він сів за стіл переговорів

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Президентка ЄК: Ми повинні тиснути на путіна, щоб він сів за стіл переговорів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до посилення тиску на володимира путіна, аби він "серйозно брав участь у переговорах" щодо справедливого та міцного миру в Україні.

"Ми повинні тиснути на президента путіна, щоб він сів за стіл переговорів і серйозно брав участь у переговорах щодо справедливого та міцного миру. Тому 18-й пакет санкцій є болючим, складним. Я знаю, що наші друзі з G7 наслідуватимуть цей приклад, запроваджуючи санкції", - сказала вона під час спільних заяв для ЗМІ генерального секретаря НАТО, керівництва ЄС та президента України.

Президентка ЄК запевнила у продовженні підтримки України.

Нагадаємо, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО. Засідання проходить під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте у приміщенні Всесвітнього форуму.

фон дер Ляєн
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