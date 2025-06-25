Рютте: Швидкість, з якою росія переозброюється, справді приголомшлива і лякає

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте напередодні саміту Альянсу в Гаазі закликав союзників якомога швидше втілити нову ціль щодо оборонних витрат через ситуацію з переозброєнням рф, передає n-tv.
«Швидкість, з якою росія переозброюється, справді приголомшлива і лякає», — заявив Рютте під час виступу в Гаазі.
За його словами, якщо країни-члени НАТО не готуватимуться вже зараз, то «через три-п’ять років ми не зможемо себе захистити». Генсек особливо наголосив на відставанні у виробництві артилерійських боєприпасів.
«росія зараз виробляє за три місяці стільки снарядів, скільки вся НАТО разом — за рік. І це при тому, що російська економіка в 25 разів менша», — наголосив він.
Рютте підсумував, що така ситуація є неприпустимою в довгостроковій перспективі: «Якщо ми справді хочемо запобігти війні, ми маємо інвестувати».
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