Зеленський: У путіна треба забрати можливість безкарно вести війну в Україні

Президент України вважає коректною мету щодо витрачання 5% ВВП на оборону, яку встановить саміт НАТО, і розраховує, що частка цих витрат піде на ЗСУ.

Про це він заявив, відкриваючи форум оборонної індустрії, що проходить у Гаазі у рамках саміту НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський нагадав, що росія відкинула усі мирні пропозиції, утому числі американську, і висловив оцінку, що путін вважає продовження війни політично необхідним.

"Можливо, він пов'язує своє політичне виживання зі своєю здатністю вбивати. Поки він вбиває – він живий, і наша розвідка це підтверджує", – заявив президент і наголосив, що росія, за даними української розвідки, також "планує нові військові операції на території НАТО", а війна проти України дозволяє йому приготуватися до цього.

"Поза сумнівом, треба зупинити його в Україні, але його мета виходить за межі України", – додав він.

Володимир Зеленський підкреслив, що це потребує фінансування: "Європейські країни мають підвищити оборонні бюджети, і ми вважаємо, що 5% ВВП – це правильний рівень. Об'єднана Європа має створити таку оборонну спроможність, яка зруйнує російську ілюзію, що війна в Європі зможе щось принести".

Зеленський також висловив переконання, що у путіна треба "забрати можливість безкарно вести війну в Україні". Для цього він просить держави ЄС ухвалити рішення, "щоби кожна країна зобов'язалася передавати хоча б 0,25% ВВП на оборону України". Також президент підкреслив важливість того, щоб Захід перекрив шляхи постачання до росії компонент, які використовуються у новітній високоточній зброї рф.