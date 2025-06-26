FT: росія може виробляти до 200 ракет на місяць

Країна-агресор росія накопичила 13 тисяч ракет різної дальності. На місяць обсяги виробництва доходять до 200 ракет.

Про це йдеться у матеріалі The Financial Times у середу, 25 червня.

За оцінками українських експертів, в арсеналі росії наразі налічується близько 13 тисяч ракет різної дальності. Крім того, агресор може виробляти до 200 ракет на місяць. Навіть зниження воєнного потенціалу Ірану внаслідок ударів США не дуже вплине на здатність рф до атак по Україні, пише видання.

"Приниження Тегерану не може подобатися москві, одначе внутрішнє виробництво дронів та нові союзи означають, що володимир путін може воювати й надалі", - йдеться у матеріалі.

Таким чином росія не має гострої потреби у допомозі раніше таких необхідних союзників, як Іран, зазначають експерти.