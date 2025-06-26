Лідери країн НАТО підтвердили зобов'язання витрачати 5% ВВП на оборону

Лідери країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) підтвердили зобов'язання витрачати 5% ВВП на оборону, з огляду на виклики безпеці, які становлять росія і тероризм.

Про це йдеться у декларації саміту, ухваленій главами держав та урядів країн-членів Альянсу в Гаазі у середу, 25 червня.

Зазначається, що лідери НАТО підтвердили непохитну відданість колективній обороні, закріпленій у статті 5 Вашингтонського договору – напад на одного є нападом на всіх.

"Ми залишаємося єдиними та непохитними у нашій рішучості захищати один мільярд наших громадян, захищати Альянс та захищати нашу свободу та демократію. Об'єднані перед обличчям серйозних загроз та викликів безпеці, довгострокової загрози, яку становить росія для євроатлантичної безпеки, та постійної загрози тероризму, союзники зобов'язуються щорічно інвестувати 5% нашого ВВП на основні оборонні потреби, а також на витрати, пов'язані з обороною та безпекою, до 2035 року, щоб забезпечити виконання наших індивідуальних та колективних зобов'язань відповідно до статті 3 Вашингтонського договору", – йдеться в документі.

Союзники впевнені, що інвестиції "забезпечать нам сили, можливості, ресурси, інфраструктуру, бойову готовність та стійкість, необхідні для стримування та оборони відповідно до наших трьох основних завдань: стримування та оборона, запобігання кризам та їх врегулювання, а також спільна безпека".

При цьому тепер країни витрачатимуть 3,5% ВВП на основні потреби оборони і 1,5% на ширші заходи, такі як кібербезпека, захист трубопроводів, мереж підготовка доріг і мостів для руху важкої військової техніки.

"Союзники підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, чия безпека сприяє нашій, і з цією метою включатимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку оборонних витрат союзників", – вказано у декларації.

Також повідомляється, що наступний саміт НАТО пройде у 2026 році в Туреччині, а потім – в Албанії.