Кабмін пропонує збільшити штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю

Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону, що збільшує штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука.
Документом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, щодо збільшення розміру штрафу за:
порушення правил зупинки чи стоянки на місцях для осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки);
створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів.
Зазначимо, що законопроєкт ще має ухвалити Верховна Рада. Проте у випадку, якщо депутати приймуть закон, то штрафи за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю збільшилися до 300 неоподаткованих мінімумів – до 5100 грн.
Також передбачається унормування обовʼязку водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, встановлювати та використовувати на транспортних засобах розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду).
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