Гринчук: Сьогодні глобальний світовий ринок перелаштовується, й Україна може стати одним з ключових гравців

Американсько-український інвестиційний фонд - відкрите вікно можливостей для залучення інвестицій у сталу зелену відбудову країни, заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"Наша мета – пошук балансу між розвитком надрокористування та захистом довкілля, інтеграція українських природних ресурсів та CRM у світові ланцюги постачання, а також створення власних вартісних ланцюгів. Важливо започаткувати нові етапи переробки в країні для випуску продукції з більшою доданою вартістю. Для цього необхідно залучати інвестиційний капітал, нові сталі технології та ефективні довгострокові моделі реалізації. Сьогодні глобальний світовий ринок перелаштовується, й Україна може стати одним з ключових гравців, використовуючи Фонд та інші інструменти", - сказала вона.

За її словами, на рівні держави вже зроблено низку кроків для формування сприятливого інвестиційного клімату - від реформування галузі до відкриття геологічної інформації. Європейські партнери у рамках проведеного у поточному році скринінгу за переговорним розділом 20 (промислова політика) також відзначають високий рівень відповідності українського законодавства Регламенту ЄС 2024/1252 (сировинні ресурси та критична сировина).

За її словами, серед важливого спільно з Мінекономіки на основі переліків стратегічної та критичної сировини, визначених в Європейському Акті про критичну сировину, US Defense Production Act та President Trump Executive Order, сформовано національні переліки таких мінеральних ресурсів.

"Знімаємо грифи обмеження – відкриваємо доступ до інформації про стратегічні та критичні мінеральні ресурси. Це не просто про прозорість, це про довіру. Відкритість дозволяє ефективніше працювати з партнерами та створює нові можливості для інвестицій", - зазначила Гринчук.

Також продовжується співпраця із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), у рамках якої вже оцифровано 6 тисяч геологічних звітів, плануємо перевести в онлайн ще 60 тисяч книг тощо. Україна працює з геологічними службами Франції, Великої Британії, Канади, які готові допомогти підвищувати якість геологічної інформації.

"Україна має широке поле можливостей для залучення інвестицій, зеленої відбудови та сталого розвитку й наразі створює всі умови для руху у цьому напрямку", - наголосила глава Міндовкілля.