Трамп впевнений, що зможе владнати конфлікт із Північною Кореєю

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив упевненість, що зможе владнати конфлікт із Північною Кореєю.

Про це він сказав на пресконференції в Овальному кабінеті, розповідаючи про свої зусилля у врегулюванні глобальних конфліктів, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, Трамп уникнув відповіді на запитання, чи він справді написав листа лідеру КНДР (про що раніше повідомляли ЗМІ), але запевнив: «У мене були добрі стосунки з Кім Чен Ином, і ми з ним чудово ладнаємо. Тож побачимо, що буде».

Не вдаючись у подробиці, він заявив: «Хтось каже, що існує потенційний конфлікт, я думаю, ми його вирішимо».

За словами президента, якщо на Корейському півострові таки спалахне збройне протистояння, то це не буде пов’язано зі Сполученими Штатами чи з ним особисто.

Південнокорейський сайт NK News, який стежить за подіями в сусідній країні, цього місяця повідомив, що делегація КНДР в ООН неодноразово відмовлялася прийняти лист від Трампа до Кіма.

Лідери США і Північної Кореї провели три зустрічі протягом першого терміну Трампа та обмінялися низкою листів, які чинний глава Білого дому назвав «прекрасними». Проте невдовзі дипломатичні зусилля провалилися через відмову Пхеньяна позбутися ядерної зброї.

У нинішню каденцію Трамп уже кілька разів повторив, що був би радий поновити спілкування північнокорейським диктатором - але той не виявляє жодного інтересу до переговорів.

Натомість Північна Корея значно розширила свої програми ядерної зброї та балістичних ракет, а також розвинула тісні зв’язки з росією через пряму підтримку війни проти України.